Vali’den bol kepçe lahana çorbası

-VALİNİN RÖPORTAJI

-RÖPORTAJLAR

-DETAYLAR



( İZMİR )- Giresun Tanıtım Günleri’nde Vali Harun Sarıfakıoğulları kendi elleriyle vatandaşlara Giresun mutfağının vazgeçilmezi olan pancar çorbası dağıttı İZMİR



- İzmir’de düzenlenen birinci Giresun Tanıtım Günleri’nde Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları kendi elleriyle vatandaşlara Giresun mutfağının vazgeçilmezi olan pancar çorbası dağıttı.

Giresun Valiliği’nin himayelerinde Tüm Giresun Kültür ve Turizm Derneği (TÜKAD) öncülüğünde ve EKS Organizasyon tarafından düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi gösterildi. İzmir Karşıyaka’da düzenlenen Giresun Tanıtım Günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, kazanın başına geçerek eline aldığı ağaç kepçeyle Giresun vejetaryen mutfağının vazgeçilmezi olan kara lahana (pancar) çorbasını kendi elleriyle vatandaşlara ikram etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Vali Sarıfakıoğulları; “ Burada Giresun’u her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Giresun’un vejetaryen mutfağıdır. Giresun insanı en uzun yaşayan şehirler arasında yer alıyorsa bunda vejetaryan mutfağının önemi ve etkisi çok büyüktür. Çünkü tamamen doğadan organik ürünlerle besleniyorlar. Bu da Giresun insanını sağlıklı kılmaktadır. Ben de bu mutfağın en önemli öğünlerinden birisi olan pancar çorbasını vatandaşlara ikram etmekten büyük mutluluk duydum.” İfadelerine yer verdi.

