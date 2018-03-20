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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Dağlı'dan okuma yazma seferberliğine katılım çağrısı

Vali Dağlı'dan okuma yazma seferberliğine katılım çağrısı

Okuma yazma kursu detay

Okuma Yazma Seferberliği Emekli Öğretmen Tarım Öğretmen Cami İmamı 

-Konuşmalar
-Valinin oyun salonunda görüntüsü
-forma dağıtılması

( DÜZCE ) DÜZCE

- Neriman Çilingir Huzurevinde başlayan Okur Yazar Seferberliği Kursu açılışına katılan Düzce Valisi Zükif Dağlı, okuma yazma bilmeyen vatandaşların, okullar, imamlar ve muhtarlar vasıtasıyla kendilerine ulaşmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğine yönelik çalışmalar Düzce'de de devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Vali Zülkif Dağlı beraberinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Zeki Yıldırım, Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Şahin ve HEM Müdürü İlhan Çetin’le birlikte Neriman Çilingir Huzurevinde açılan Okur Yazar Seferberliği Kursunu açılışına katıldı.
Huzurevi sakinlerinden 9 kişi ise kursa katılarak okuryazarlık seferberliğine destek verdi. Vali Zülkif Dağlı, okur yazarlık seferberliğini Neriman Çilingir Huzurevinde başlattıklarını söylerken, “9 büyüğümüz var okuma yazma öğrenecek olan. Bugünden itibaren başlayacaklar ve en kısa sürede okuma yazmayı öğrenecekler. Okuma yazma öğrenmenin yaşı yok mutlaka öğrenecekler. Birkaç hafta zarfında buraya gelip hep birlikte bir kitap okuyacağız. Okuma yazma bilmeyen yakını olan, köyün icra bir köşesinde yatalak da olsa hatta tek kişi de olsa evine gitmek, öğretmen göndermek suretiyle öğreteceğiz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, çevrelerinde okuma yazma bilmeyen varsa en yakın okulumuza, cami imamımıza ya da muhtarımıza bildirmek suretiyle bizimle temas kurdursunlar” dedi.
Kursa katılan huzurevi sakini emekli öğretmen Kadriye Yeşilyaprak ise öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.


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