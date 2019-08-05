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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Canbolat: '(Bursa'daki orman yangını) Olayı her yönüyle araştırıyoruz, şüphelerimiz var' - BURSA

Vali Canbolat: '(Bursa'daki orman yangını) Olayı her yönüyle araştırıyoruz, şüphelerimiz var' - BURSA

Vali Canbolat: "( Bursa 'daki orman yangını) Olayı her yönüyle araştırıyoruz, şüphelerimiz var" - BURSA - Genel görüntü - Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın açıklaması Bursa 'daki orman yangını - Bursa Valisi Yakup Canbolat: - "Beş yangın söndürme helikopteri de bölgede, iki tane daha geliyor. Şu an itibarıyla 9 ayrı bölgede yangın devam ediyor" - "Her türlü müdahale yapılıyor ve olayın çıkış nedeniyle ilgili de jandarma unsurlarımız her yönüyle konuyu araştırıyor"BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Beş yangın söndürme helikopteri de bölgede, iki tane daha geliyor. Şu an itibarıyla 9 ayrı bölgede yangın devam ediyor. Her türlü müdahale yapılıyor ve olayın çıkış nedeniyle ilgili de jandarma unsurlarımız her yönüyle konuyu araştırıyor." dedi.
Vali Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çivili Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık alanda 5 ayrı noktada yangın çıktığını söyledi.

Bölgeye derhal Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirten Canbolat, şu bilgileri verdi:"5 yangın söndürme helikopteri de bölgede, 2 tane daha geliyor. Şu an itibarıyla 9 ayrı bölgede yangın devam ediyor. Her türlü müdahale yapılıyor ve olayın çıkış nedeniyle ilgili de jandarma unsurlarımız her yönüyle konuyu araştırıyor.Ciddi bir müdahale yapıyoruz."

Jandarma Muhabir Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

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