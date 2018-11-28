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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Canalp, Oğulpaşa köyünde incelemede bulundu - EDİRNE

Vali Canalp, Oğulpaşa köyünde incelemede bulundu - EDİRNE

- Vali Ekrem Canalp'in incelemelerinden detaylar Edirne 'de sağanak - Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "80 yaşındaki bir vatandaşımızdan haber alınamıyor"EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, sağanağın olumsuz etkilediği Havsa'nın Oğulpaşa köyünde incelemede bulundu.Vali Canalp, köydeki incelemelerinde, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Köyde bir kişiden haber alınamadığına dair iddialara ilişkin Canalp, "80 yaşındaki bir vatandaşımızdan haber alınamıyor. Ama durum netleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Bir ihbar daha gelmişti o kişi teyzesinin yanında çıktı." dedi.
Vali Canalp'a incelemelerinde, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve Edirne Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan eşlik etti.

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