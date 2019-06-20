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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vali Çakır, sel ve doludan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

Vali Çakır, sel ve doludan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

Yozgat valisi Kadir Çakır'ın tarım ve evlerde incelemelerde bulunması

Tarım Geçmiş Olsun Hasar Tespit Kışla Hayvan 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat merkeze bağlı Topçu, Gökçekışla ve Lök köyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy, İbrahimhacılı, Saatli ve Kızılyar köylerinde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, köy halkının sorunlarını dinledi. Yozgat’ta dolu ve selden zarar gören köylerde ekili ve dikili alanlarda incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, afet sonrası meydana gelen hasarları yerinde inceledi. Vali Çakır'ın köylerde yaptığı incelemelerde İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl AFAD Müdürü İbrahim İbiş, Meteoroloji Müdürü Veysel Çıplak, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ve diğer ilgili kurum müdürlerde yer aldı. Yozgat’ta bir hafta boyunca hiç görülmedik bir şekilde yağmur yağdığını söyleyen Yozgat Valisi Kadir Çakır, sel ve doludan en fazla Lök köyünün etkilendiğini söyledi.

Yağmurun beraberinde su baskınlarını da getirdiğini belirten Çakır, "Birçok köyümüzde de şiddetli şekilde dolu düşmüştür. Başta Lök köyümüz olmak üzere birçok köyümüzde ekili alanlarda büyük hasar meydana gelmiştir. Hasar tespitlerini hızla yapıyoruz ama aynı gün yağış meydana gelmesi dolayısıyla hasar tespitlerini yenilemek zorunda kalıyoruz. Köylerimizde mağduriyetler oluşmuş, bazı evlerimiz yıkılmıştır. AFAD ekiplerimiz birçok köyümüzde mağdur olan vatandaşlarımızı kurtarmıştır. Şuan itibariyle can kaybımız yoktur. Maalesef hayvan telef olmuştur. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımız devam etmektedir. Sigorta kapsamında olan araziler düşüldükten sonra diğer arazilerin tespiti yapılarak Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanlığımıza iletilecektir. Yine hasar olan evlerdeki hasar da AFAD'a iletilecektir. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden saklasın" dedi.
Lök köyü sakinlerinden Sefa Kaya ise genç çiftçi projesinden yararlanarak köye döndüğünü söyleyerek mağduriyetini dile getirdi. Kaya yaptığı açıklamada "Çiftçinin bankalara borcu var, 2-3 ay sonra tekrar ekim yapılaması gerekiyor, bunun için tohum lazım, gübre lazım, mazot lazım bunların nereden alacağız. Çiftçi olarak biz bittik” şeklinde konuştu.
Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de Yozgat'ta yaklaşık 70 bin dekar alanın doludan zarar gördüğünü ve çiftçinin mağdur olduğunu belirtti.
Vatandaşlar ziyaretlerinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür etti.
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