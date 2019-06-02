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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Vali Çakacak’tan çocuklara ‘Trafik Karnesi’

Vali Çakacak’tan çocuklara ‘Trafik Karnesi’

Vali Çakacak vatandaşlara karne dağıtırken görüntüler

Trafik Güvenliği Trafik Kuralları Bölünmüş Yollar Basın Mensupları Trafik Terörü 

-Trafik uygulaması sırasında bayramlaşılırken görüntüler
-Vali Çakacak’ın açıklaması
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, trafik uygulamasına katılarak, aileleri ile birlikte yolculuk yapan çocuklara ‘Trafik Karnesi’ dağıttı.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Trafik Karnesi’ uygulaması bu sefer Vali Çakacak’ın katılımıyla Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki trafik uygulama noktasında yapıldı. Vali Çakacak, bayram tatiline çıkan vatandaşlara güvenli bir yolculuk yapmaları için uyarı ve önerilerde bulunurken, çocuklara ise ‘Trafik Karnesi’ ve düdük dağıttı.
Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek ve bunlar sosyal medyadan paylaşılacak. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek. “Amacımız vatandaşlarımızın varacakları yere güven içinde ulaşması” Proje ile alakalı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çakacak, “Bayram tatilimiz başladı, uzun bir tatil. Dolayısıyla insanlar tatilde sevdiklerine, yakınlarına ulaşmak amacıyla yollara dökülmüş durumdalar. Gördüğünüz gibi trafik bir hayli yoğun. Yoğun olan trafiğin düzenli bir şekilde, güven içerisinde akabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız bütün trafik tedbirlerini aldılar. Bütün yollarda şu anda 10 kilometrede bir denetim olmak üzere bütün trafik ekiplerimiz karayolları üzerinde. Amacımız insanlarımızın bayramda ulaşmak istedikleri yerlere güven içerisinde kazasız belasız ulaşmalarını sağlamak. Bakanlığımız özellikle karayolu trafik güvenliğimizle ilgili olarak çeşitli kampanyalar başlattı bu yıl içerisinde. Bu bayramda da gördüğünüz gibi not vermek için yolcularımıza karne dağıttık. Aynı şekilde yine çocuklarımıza birer kırmızı düdük veriyoruz ve sürücülerimiz trafik kurallarına uygun hareket etmezse kırmızı düdük çalıyorlar” ifadelerini kullandı. “Tüm dünyada büyük bir trafik terörü var” Yapılan trafik uygulamasındaki amacın kazaları önlemek olduğunu söyleyen Vali Çakacak, “Maalesef trafik kazaları büyük bir terör. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük bir trafik terörü var. Amacımız burada trafik kazalarını en aza indirmek. Hepinizin bildiği gibi bölünmüş yollar dolayısıyla trafik akışı eskiye göre bir hayli rahatladı. Ancak şunu görüyoruz; bölünmüş yollarda tek taraflı trafik kazaları meydana geliyor. Ya uykusuzluktan, aşırı süratten açıkçası trafik kurallarına uymamadan dolayı bu trafik kazaları meydana gelmekte. Eğer sürücülerimiz trafik kurallarına harfi harfine riayet ederse trafik kazaları yok denecek kadar azalır. Amacımız zaten hiç olmamasını sağlamak. Özellikle bu bayram gününde, bu mübarek günlerde bayramın hüzne dönüşmemesini sağlamaktır, bütün amacımız bu” dedi.

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