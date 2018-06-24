Vali Çakacak oyunu eşi Kevser Çakacak: 'Temennimiz, bütün ülkemizde huzur içerisinde, şölen içerisinde seçimlerin tamamlanması ve çıkacak sonuçtan da demokrasinin gereği olarak saygı duyulması” İzle

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( ESKİŞEHİR ) Vali Çakacak oyunu eşi Kevser Çakacak: "Temennimiz, bütün ülkemizde huzur içerisinde, şölen içerisinde seçimlerin tamamlanması ve çıkacak sonuçtan da demokrasinin gereği olarak saygı duyulması” - Eskişehir'de 645 bin vatandaş sandığa gidiyor ESKİŞEHİR



- Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eşi Kevser Çakacak, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde düzenlenen halk oylamasında, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nde oylarını kullandı. Vali Çakacak, 10.30 sıralarında oy kullanmak için eşi Kevser Çakacak ile birlikte Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’ne geldi. 1052 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Çakacak, seçimlerdeki katılımın yüksek olmasının, demokratik olgunluğun da bir göstergesi olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çakacak, Eskişehir genelindeki seçim güvenliğine değindi. Vali Çakacak, "Oyumuzu kullandık. Öncelikle seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Vatandaşımızın hür iradesi ile oylarını kullanabilmesi için, biz daha önceden seçim takvimine göre bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık. Güvenlik tedbirlerimizi üç aşamada değerlendirdik. Bir, seçim gününe kadar olan propaganda döneminde adayların ve siyasi parti temsilcilerinin rahatça propaganda yapabilmelerini sağlamak amacıyla aldığımız tedbirler. Çok şükür propaganda dönemi Eskişehir’de güzel bir şekilde geçti. İkinci merhale, oy kullanma günü bugün alınan güvenlik tedbirleri. Burada amaç, vatandaşımızın rahatça oy kullanma mekanlarına gelerek özgür iradelerini sandığa yansıtabilmelerini teminen bütün tedbirlerimizi aldık emniyet ve jandarma olarak. Zaten ilçe seçim kurulu başkanları da seçimlerde görevli olan tüm personele eğitimlerini verdi. Biz güvenlik birimlerine eğitimlerini verdik. Bugün de huzur içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Üçüncü aşama olarak da sayımlar yapıldıktan sonraki dönemde her hangi bir huzursuzluğun olmamasına yönelik aldığımız güvenlik tedbirleridir. Temennimiz, bütün ülkemizde huzur içerisinde, şölen içerisinde seçimlerin tamamlanması ve çıkacak sonuçtan da demokrasinin gereği olarak saygı duyulması” şeklinde konuştu.

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Çakacak, basın mensuplarına gösterdiklerini ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettikten sonra okuldan ayrıldı. Öte yandan Eskişehir genelinde 2 bin 82 sandıkta 645 bin 534 seçmen oy kullanacak.

