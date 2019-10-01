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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Vali Çakacak: 'Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi' - ESKİŞEHİR

Vali Çakacak: 'Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi' - ESKİŞEHİR

Vali Çakacak: "Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi" - ESKİŞEHİR Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın açıklaması ESKİŞEHİR (AA) - Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir 'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çatışma Teröristler Özel Harekat Polisleri Saldırı Basın Mensupları 

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