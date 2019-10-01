Vali Çakacak: 'Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi' - ESKİŞEHİR
Vali Çakacak: "Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi" - ESKİŞEHİR Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın açıklaması ESKİŞEHİR (AA) - Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir 'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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