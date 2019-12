Vali Çağatay: “Barış ve huzur iklimi, her alanda kendini gösteriyor”

-röportajlar



- Bitlis Valisi Oktay Çağatay, barış ve huzurun bölgede yaşam kalitesini arttırdığını ifade ederek, “Devletimizin kararlı tutumu sayesinde geçmiş yıllarda yaşanılan huzursuzluk iklimi aşılmış" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın babası Dursun Çağatay (70), Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Babasını hastanede ziyaret eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölgede barış ve huzur ikliminin hayatın her alanında kendini gösterdiğini ifade ederek, “Bölgede müthiş bir huzur iklimi hakim. Biz bunu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Devletimizin kararlı tutumu sayesinde geçmiş yıllarda yaşanılan huzursuzluk iklimi aşılmış. Gece geç saatlere kadar Bitlis, Tatvan ve Van’da insanları sokaklarda normal günlük işlevlerini yürütürken görüyoruz. Sosyal hayatın diğer alanlarına da yansıyan bu durum, eğitim ve sağlıkta da kendini gösteriyor. Sağlıkta göstermesinin bize de çok faydası oldu. Babam ve annem Kırşehir Kaman’da yaşar. Beni ziyarete geldiklerinde ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendik. Annemin ciddi bir bel problemi, dizlerinde ise protez problemi vardı. Onu Bitlis’e bağlı Tatvan Devlet Hastanesinde ameliyat ettirdim. Bu sırada babamın da ciddi bir kalp probleminin olduğunu öğrendik. Aort yetmezliği ile ilgili bir problemi vardı ve kalp kapağının değişmesi gerekiyordu. Tabi böyle bir problem karşısında insanlar, en yakın nasıl ve nerede çözebilirim diye düşünmeye başlıyor. Ben buraya gelmeden önce İstanbul’da kaymakamdım ve orada çok çevrem vardı. Ama gerek annemin gerekse babamın ameliyatında şunu gördüm ki, bölgede işinin ehli, işini çok güzel yapan, her kademede kıymetli hekimimiz mevcut. Onlarla hemen irtibata geçtik. Önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki arkadaşlarımız yardımcı oldular. Ameliyat öncesi uzun bir süre ilaç tedavisi uyguladık. Sonrasında da Lokman Hekim Van Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel Hocam ile irtibata geçtik ve hastanede babamın ameliyatını yaptırdık” dedi.

Bölgede sağlanılan barış ve huzur ikliminin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çağatay, “Bu durum sayesinde burada çok kıymetli hocalarımızla beraber bulunma ve çalışma fırsatı yakalıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin ve bu huzur iklimi hiç bozulmasın. Van’ımızın ve Bitlis’imizin güzel insanları, böyle güzel hocalarımızla buluşsun ve sağlıklarına kavuşsun. Biz bu anlamda Halil Başel Hocamıza, tüm Lokman Hekim Van Hastanesi çalışanlarına, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik’e teşekkür ediyor, halkımıza huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı. Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel ise, hastanın kalp içi iltihabı rahatsızlığıyla kendilerine başvurduğunu dile getirerek, “Daha önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini ziyaret ettik. Burada Mustafa Tuncel ve hastane kardiyoloji doktorlarımızla konsey yaptık, tanı koyduk ve ameliyatına karar verdik. Ameliyatta kalbin içerisindeki enfekte dokuları temizledik ve kapağını değiştirdik. Allah’a şükür rahat bir ameliyat süreci yaşadık. Normal şartlarda ameliyat öncesinde de kliniği çok rahattı. Ağır bir durum olmasına rağmen çok başarılı bir ameliyat oldu. Şu anda taburcu edeceğiz” diye konuştu.

Bundan sonraki tedavinin Tatvan Devlet Hastanesinde devam edeceğini belirten Başel, “Bu tedavinin enfeksiyon kısmı henüz bitmedi. Yaklaşık 6 haftalık tedavi gerektiren bir süreci var. Bu tedavi de Tatvan Devlet Hastanesinde devam edecektir” dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın babası Dursun Çağatay da, “Bomba gibiyim maşallah. Önce Allah, sonra oğlum ve sonra da Halil Hoca beni iyi ettiler. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Lokman Hekim Van Hastaneleri Başhekimi Mesut Pekmez ve Hastane Müdürü Hakan Süslü de ziyarette hazır bulundu. (ATL-MSA-Y)



