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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Vali Bilmez karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi Haberi

Vali Bilmez karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi Haberi

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Karla Mücadele Beko Kar Yığınları Kar Yağışı 

-Validen detaylar

( VAN ) VAN

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Van’da cuma akşamından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, 3 gündür aralıksız devam ediyor. Birçok bölgede hayatı durma noktasına getiren kar yağışı, şehir merkezinde de yer yer 40 santimetreye ulaşırken, kırsal kesimlerde 1 metreyi aştı. Kar yağışının ilk anından itibaren küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 48 saattir hiç durmadan çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Şehir merkezinde de ana caddelerde biriken kar yığınları greyderler, bekoloder ve kar toplama aracı amkadorun yardımıyla kamyonlara yüklendikten sonra şehir dışına çıkartılıyor. Şehir merkezinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilgili daire başkanından yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet Caddesi’nde çalışan ekiplere de kolaylıklar dileyen Vali Mehmet Emin Bilmez, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm imkânlar doğrultusunda seferber olduklarını ifade etti.
Kar yağışının gece saatlerine kadar belli aralıklara devam edeceği kaydedilirken, ana arterlerde yapılan çalışmalarda vatandaşların araç parkları konusunda hassas davranması gerektiği de ekipler tarafından ifade edildi.
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