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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Vali Bilgin 'Kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanlarını lanetliyorum' İzle

Vali Bilgin 'Kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanlarını lanetliyorum' İzle

Açıklamalar

( KIRKLARELİ ) Vali Bilgin "Kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanlarını lanetliyorum" KIRKLARELİ

Salar Belediye Başkanlığı Namuslu 


- Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin içki masalarında 'yaşasın darbe' dediğini söyleyerek, "Onları lanetliyorum" dedi.
Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanları olduğunu ve lanetlediğini söyledi.

Bilgin "Bazı siyasetçiler maalesef içki masalarında eğlenirken, kumar masalarında kendi iline, kendi belediyesine hizmet etmesi gerekirken Bulgaristan'ın bir şehrine gidip kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanlarını lanetliyorum. Aldığı para onlara haram olsun, onların belediye başkanlığına yazıklar olsun. Bulgaristan'da sizlere zulüm yaparken bu aziz millet, bu aziz vatandaşlarımız, Kırklareli'nin namuslu insanları buraya Bulgaristan'dan göç eden insanlara kucak açmıştır" dedi.

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