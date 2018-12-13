Vali Baruş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vali Baruş ile röportajMALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Baruş, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi.Haber kategorisinde seçimini Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisindeyse İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafından yana kullanan Baruş, spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.Baruş, seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.
Haber kategorisinde "Gazze'de Türk Bayrağı" fotoğrafı seçtiğini aktaran Baruş, "Bizim gönül dünyamızın etki alanının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Filistin'deki kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun. Türkiye'nin onların arkasında teminat olarak durması gerçekten onlara büyük güven veriyor." dedi. "Yaşam" kategorisinde "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını neden seçtiğini anlatan Baruş, "Konuyla birebir ilgilendiğim için bende o fotoğrafın anısı büyük. Habercilik anlamında da gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Ali amcanın durumunu öğrenince kendisini ziyaret ettim ve Bolu merkezde kendisine yaşayabileceği bir mekan sağladık. Köydeki evini de onardık şu an yazın köyde kışın da oğlunun yanında yaşıyor. Ali amcaya Allah sağlık versin, kedisine de aynı şekilde. Çok değerli bir amcamızdı. Ona yardımcı oymak bana büyük bir onur verdi." sözleriyle açıkladı. Vali Aydın Baruş, "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafının ise futbolda, motivasyon ve hırsın gösterisi olarak kendine ilham verdiğini dile getirdi.Oylamanın hayırlı olmasını dileyen Vali Baruş, "Çok güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansı habercilik anlamında büyük bir teşkilat. Her yıl yapılan bu oylamada, insanların ilgisini çekecek ve o anı yaşatabilen fotoğraflar yer alıyor. Bu başarılı fotoğrafları çeken muhabirlerimizi de tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.