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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Vali Balcı'dan 'Emniyet kemeri takın' çağrısı

Vali Balcı'dan 'Emniyet kemeri takın' çağrısı

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ile makam koltuğunda emniyet kemeri takılı olarak yapılan röportaj

Hatıra Fotoğrafı Emniyet Kemeri Farkındalık Makam Aracı Makam Koltuğu 

-Çocuklara kitap hediye edilmesi ve kırmızı düdük etkinliği
-Servislerde emniyet kemeri takılı olarak kendilerine hediye edilen kitapları inceleyen çocuk detayları

( TOKAT ) Vali Balcı'dan "Emniyet kemeri takın" çağrısı TOKAT

- Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde düzenlenen emniyet kemeri farkındalık çalışmalarına katıldı.
Makam koltuğunda otururken de emniyet kemeri taktığını söyleyen Vali Balcı, tüm vatandaşları kemer takmaya davet etti. Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte eğitimine servislerle devam eden öğrencilerin de kemer takma mecburiyetinde olduğu vurgusu yapıldı. Kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yapılan farkındalık çalışmasına Tokat Valisi Dr Ozan Balcı ile birlikte İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, öğrenciler ve servis şoförleri katıldı.
Vali Balcı tarafından kitap hediye edilen öğrencilere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kırmızı Düdük Projesi doğrultusunda düdük de verildi.
Etkinliğe makam aracı ile gelen Vali Balcı, arak koltukta otursa bile emniyet kemerini takıyor olduğunu söyleyerek tüm vatandaşları da kendisi gibi emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları çağrısını yaptı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Arka koltukta da takmak lazım. Ben ilin valisi olarak sürekli takıyorum onu söyleyeyim. Çünkü bu bilimsel bir şey, bunu takmak gerekiyor. Bir kaza olduğunda bu bizi korur. En azından biz görevimizi yapmış olalım. Vatandaşlarımızın da canları ve malları önemli. Tırnaklarının bile kanamasını istemeyiz. Emniyet kemerlerini takmalarını istiyorum. Özellikle de çocuklardan annelerini, babalarını uyarmalarını diliyorum. Bu konuda çocukların daha duyarlı olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.
Etkinlik sonunda kırmızı düdüklerini alan çocuklar Vali Balcı ve Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirip düdük çaldı.
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