Vali Azizoğlu, down sendromlu gençlerle futbol maçı yaptı

- Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu gençlerle maç yaptı. Nene Hatun Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Vali Azizoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, formalarını giyerek, down sendromlu gençlerle maç yaptı. Renkli görüntülere sahne olan futbol maçında, down sendromlu gençler büyük keyif aldı. Vali Azizoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla futbol müsabakası düzenlediklerini söyledi.



Vali Azizoğlu, "Bugün onların özel bir günleri bu özel günde de farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklar çok iyi, çok güzel şut çekiyorlar. Çok iyi oynadıkları için bana da defansta çok fazla iş bırakmadılar. Çok güzel bir gündü hakikaten, çok iyi eğlendik’’ dedi.

Maç sonunda çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Azizoğlu, performanslarından dolayı çocukları tebrik ederek, hediye dağıttı.