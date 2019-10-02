Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Arslantaş’tan sosyal medyadaki hayvan barınağı iddialarıyla ilgili açıklama İzle

Vali Arslantaş’tan sosyal medyadaki hayvan barınağı iddialarıyla ilgili açıklama İzle

- Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

Belediye Başkanı Basın Açıklaması Hayvan Barınağı Rehabilitasyon Merkezi Yardım Çağrısı 

-- Vali Arslantaş'ın konuşması

( ERZİNCAN )- Vali Arslantaş’tan barınak açıklaması: “Sosyal medyada iki tane fazla tik alacağım diye insanları bıktıracak noktaya getirebiliyorlar” ERZİNCAN

- Erzincan’ın İliç ilçesinde sokak hayvanlarının kaldığı hayvan barınağına yönelik sosyal medyada olumsuz eleştiriler artarken Vali Ali Arslantaş, “Sosyal medyada iki tane fazla tik alacağım diye insanları bıktıracak noktaya getirebiliyorlar” dedi.
İliç ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağı, olumsuz koşullarda olduğu iddiasıyla sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi haline geldi. Bazı video ve fotoğraflar paylaşılarak barınağın kötü durumda olduğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları, sokak hayvanları için yardım çağrısında bulundular. Bu konunun son günlerde sosyal medya üzerinden gündeme getirilmeye çalışıldığını ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4’üncü toplantısında konuştu.
Vali Arslantaş, “Bence bir şey yoktu İliç’te belediye başkanı da 80 bin lira ödenek ayırarak hayvan barınağı yapmış. Fenada yapmamış. Dün sosyal medyada başkan patladı. Dışarıdan başka bir yerde ölmüş hayvanın resmini çekmişler, görüntüsünü çekmişler peşinden barınakta ölmüş gibi, bir araç çarpmış köpeğin birisine sakat bırakmış belediyenin personeli almış getirmiş onu tedaviye almış alçıya almış falan sanki oradaki hayvanı sakatlamışlar gibi bir algı oluşturmuşlar. Başkan yaptığına yapacağına pişman olmuş. Diyor ki burayı kapatacağım. Dedim başkan sen burayı kapatma, sen doğru bildiğin yolda devam et. Ama bir basın açıklaması yap. Yani hayvan severim diye piyasada gezinenler de sosyal medyada iki tane fazla tik alacağım diye insanları bıktıracak noktaya getirebiliyorlar.” diye konuştu.
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da paylaşımlarında, “Barınak desen değil, rehabilitasyon merkezi desen değil. Ne idiği belirsiz bir yer burası. Bu canlar amaçlı ve kimler tarafından bu şekilde tutuluyor.” şeklinde ifadelere yer verdi.
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı