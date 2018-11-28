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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Aksoy: '(Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası) Şu anki bilgilere göre beton blok altında kalan 2 işçi olduğu değerlendiriliyor' - KOCAELİ

Vali Aksoy: '(Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası) Şu anki bilgilere göre beton blok altında kalan 2 işçi olduğu değerlendiriliyor' - KOCAELİ

Vali Aksoy: "(Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası) Şu anki bilgilere göre beton blok altında kalan 2 işçi olduğu değerlendiriliyor" - KOCAELİ - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklamasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesine ilişkin, "17.15 itibarıyla bir işçimize ulaşılmış maalesef yaşamını kaybetmiş, bu işçimiz de hastaneye intikal ettirilmiştir. Kalan şu andaki bilgilere göre 2 işçi olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Hastane İş Kazası 

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