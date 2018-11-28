Vali Aksoy: '(Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 işçinin sağlık durumu) Şu anda ilk belirtilere göre hayat belirtisi konusunda bazı endişeler var' - KOCAELİ
Vali Aksoy: "(Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 işçinin sağlık durumu) Şu anda ilk belirtilere göre hayat belirtisi konusunda bazı endişeler var" - KOCAELİ - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklamasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında beton blokun altında kalan işçilerden 1'inin cenazesine ulaşıldığını bildirdi.