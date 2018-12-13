Vali Akbıyık’tan ‘Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi’ne ziyaret

-Öğrencilerle sohbet etmesi

-Valinin kısa konuşması

-Öğrencilerle röportajlar

-Sınıflardan görüntüler



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 530 öğrencinin üniversiteye hazırlandığı ‘Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin ile beraber sınıfları ve etüt merkezini gezdi. Vali İdris Akbıyık, burada ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2015 yılında hizmete açılan 2 derslik ve 530 öğrenci kapasiteli Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezinin beş katlı binada hizmet verdiğini söyledi.



Özlem Kaya isimli öğrencinin, “Burada sadece üniversiteye hazırlık kursu veriliyor. Eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan sınavına yönelik kurslar ile liseye giriş kurslarının da olmasını isterdik” demesi üzerine Vali Akbıyık da, yakında bu kursların da açılabileceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, kurs merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetmeliğine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde kamuya ait bir binada açıldığını söyledi.



350 öğrenci, 12 derslik ve 23 ücretli öğretmen ile 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren faaliyet gösterdiklerini dile getiren Müdür Gür, “2015-2016 eğitim öğretim yılında 60 ön lisans, 60 lisans olmak üzere toplamda 120 öğrenci yerleşmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında toplam 600 öğrenci kayıt yaptırmış, bunların 85’i ön lisans, 75 i lisans olmak üzere toplamda 160 öğrenci üniversiteye yerleşmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplam 740 öğrenci kayıt yaptırmış; bunların 87’si ön lisans, 73’ü lisans programlarına yerleşmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 533 öğrenci kayıt yaptırmış olup, 38 şubede eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. Kurs merkezimizde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 rehber öğretmen ve 30 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Öğrenci işlerinde görevli 3 halk eğitim personeli, hizmetli statüsünde 6 İş-Kur personeli ve 1 sözleşmeli personel ile 1 güvenlik görevlisi görev yapmaktadır. Kurs merkezimizde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizden tıp, mühendislik, hukuk, öğretmenlik, psikoloji, ilahiyat ve diğer lisans programlarına ve çeşitli ön lisans programlarına yerleşmiştir. Kurs merkezimizin işleyişi, bir okul formatındadır. Sözel, sayısal, eşit ağırlık olmak üzere 3 alanda eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Öğrencilerimiz iki devre olarak kursa gelmektedirler. Sabah grubunda ders işlenmekte, öğle grubunda öğretmen eşliğinde etüt çalışması yapılmakta ve sonrasında her branşta soru çözümü yapılmaktadır. Kurul toplantılarımız, zümre toplantılarımız, veli toplantılarımız zamanında yapılmaktadır. Devamsızlıkların günü gününe takibi yapılmakta ve veli aranarak bilgilendirilmektedir” şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık, daha sora öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. (MSA-Y)

