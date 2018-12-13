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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vali Akbıyık, kurs merkezini ziyaret etti - HAKKARİ Haberi

Vali Akbıyık, kurs merkezini ziyaret etti - HAKKARİ Haberi

- Vali Akbıyık'ın kurs merkezini gezmesi - Vali Akbıyık'ın öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etmesi - Kurs merkezindeki sınıfları dolaşmasıVali Akbıyık, kurs merkezini ziyaret ettiHAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 530 öğrencinin üniversite sınavlarına hazırlandığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Sınıfları ve etüt merkezini gezen Vali Akbıyık, burada üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezinin çabalarıyla 2015 yılında açılan ve 530 öğrencinin üniversite sınavlarına hazırlandığı merkezin beş katlı binada hizmet verdiğini söyledi.

Vali Akbıyık, öğrencilere sınavlarda başarı diledi.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise kurs merkezinde müdür, 2 müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve 30 ücretli öğretmenin görev yaptığını anlattı.Merkezde üniversite sınavlarına hazırlanan 400'ün üzerinde öğrencinin tıp, mühendislik, hukuk, öğretmenlik, psikoloji, ilahiyat ve diğer lisans programlar ile çeşitli ön lisans programlarına yerleştiğini belirten Gür, "Kurs merkezimizin işleyişi okul formatındadır. Sözel, sayısal, eşit ağırlık olmak üzere 3 alanda eğitim öğretim vermektedir." dedi.
Kurs merkezi ziyaretine İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

Üniversite Sınavları Müdür Yardımcısı Eşit Ağırlık Öğretmenler Rehber Öğretmen 

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