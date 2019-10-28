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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Akbıyık, Kocaelili öğrencileri kabul etti - HAKKARİ Haberi

Vali Akbıyık, Kocaelili öğrencileri kabul etti - HAKKARİ Haberi

- Vali İdris Akbıyık'ın öğrencilerle bir araya gelmesi - Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi ve konuşması - Öğrencilerin kent ile ilgili görüşlerini dile getirmesi - Akbıyık'ın öğrencilere kitap hediye etmesiVali Akbıyık, Kocaelili öğrencileri kabul ettiHAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kocaeli'den gelen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.Valilik salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, projenin öğrenciler için önemini vurguladı.Gezinin öğrencilere ciddi katkı sağladığına inandığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:"Batı illerinden gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ettik. Öğrencilerin bu sayede değişik yerler, kültürler tanımaları önemlidir. Hakkari 'nin gerçek durumu imajından daha iyi durumda. Burada hiçbir terör olayı yok. İnsanlar Kocaeli'nde nasıl mutlu yaşıyorsa buradakiler de o şekilde yaşıyor. Terör olayları ya sınırlardaki kırsal alanda ya da Irak'ın kuzeyinde yaşanıyor."Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere kitap hediye etti.Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile Gençlik Merkezi Fahri Güldal da hazır bulundu.

İsaf Öğretmen Öğrenciler 

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