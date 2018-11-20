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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Akbıyık'ın Çukurca ziyareti - HAKKARİ Haberi

Vali Akbıyık'ın Çukurca ziyareti - HAKKARİ Haberi

- Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın karşılanması - Vali Akbıyık'ın açılış kurdelasını kesmesi - Vali Akbıyık'ın radyo programına konuk olması - Vali Akbıyık'ın esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip çay içmesiHAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Vali Akbıyık, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile Çukurca'ya geldi.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından karşılanan Akbıyık ve beraberindekiler, ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.Daha sonra Üzümlü Sınır Kapısı, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutalığı ve Çukurca Kaymakamlığını ziyaret eden Akbıyık ve beraberindekiler, Cumhuriyet Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan öğretmenevi ek binasının açılışını gerçekleştirdi.

Restorasyon General Öğretmen Öğretmenevi 

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