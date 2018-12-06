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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vali Akbıyık: 'Hakkari’deki gündemimiz eğitim'

Vali Akbıyık: 'Hakkari’deki gündemimiz eğitim'

Valinin öğrencilerle sohbet etmesi kitap hediye etmesi

Kitap Okuma Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Basın Mensupları 

-Vali’den detay görüntüler
-Vali’nin konuşması

( HAKKARİ ) Vali Akbıyık: "Hakkari’deki gündemimiz eğitim" HAKKARİ

- Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Gazi İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, "Bir Kitap Bir İnsan" kampanyasını başlattı. 23 derslik ve 500 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Gazi İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Okul Müdürü Kadir Çetin tarafından karşılandı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, okumanın önemine değindi. Vali Akbıyık, öğrencilere kitaplar hakkında değişik sorular sorarak kendilerine "Bir Kitap Bir İnsan" kampanyası çerçevesinde kitap hediye etti. Başlatılan kampanya kapsamında öğrencilere kitap okumalarını ve yanında birine de okutmalarını isteyen Vali Akbıyık, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Okul çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, bugün Gazi İlk ve Ortaokulunu ziyaret ettiklerini belirterek, bundan sonra haftada en az bir okulu ziyaret edeceklerini söyledi.

Vali Akbıyık, “Bir Kitap Bir İnsan kampanyasını Gazi İlk ve Ortaokulunda başlattık. Amacımız daha başarılı, daha mutlu, vatanını, milletini seven, vatanına milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bunun da yolu şüphesiz okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim birinci meselemiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkâri’de de öyle olacak. Bütün Hakkârililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz. Başarının, hayatta mutlu olmanın yolu eğitimden kitaptan geçiyor. Bunu da burada artıracağız. Hakkâri hak ettiği yerde olacak" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)
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