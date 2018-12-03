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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi

Vali Akbıyık, engellilerle bir araya geldi

Valinin engellilerle bir araya gelmesi

Rehabilitasyon Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Basın Mensupları Alışveriş Merkezi 

-Valinin konuşması
-Kanka polisin engelli çocukları sevindirmesi

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği üyeleri ve özel eğitim öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü etkinlikleri kapsamında Hakkari’deki engellilere yönelik kentteki bir alışveriş merkezinde kahvaltı programı düzenledi.
Kahvaltıya Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, Berçelan İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu ile çok sayıda engelli katıldı.
Engellilerle tek tek ilgilenen Vali Akbıyık, onlarla bir süre sohbet etti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, “3 Aralık Dünya Engeliler Günü etkinlikleri kapsamında engeli kardeşlerimiz ve aileleri ile birlikte bir araya geldik. “Gerek özel eğitim gerek rehabilitasyon merkezlerinde, gerek kamu kurum ve kuruluşlarda dezavantajlı vatandaşlarımızın daha iyi ortamda hayıtın içinde normal bir vatandaş gibi her türlü işlerini görebilmeleri için istihdamda ve her yerde yer edinebilmeleri için elimizde gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de engellileri yalnız bırakmadı. Engellilerin arasında dolaşan ‘kanka polis’, onları sevindirirken, Vali Akbıyık ve beraberindekiler de kahvaltı programı sonrasında engellilere çeşitli hediyeler takdim etti. Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise, bir günün değil her günün Engeliler Günü olması gerektiğini söyledi.

Keskin, “Toplumun en dezavantajlı kesiminin yılın her anında hatırlanması ve toplumun onların sorunlarına odaklanması gerekir. Bu vesile ile bizleri bugün unutmayan valimiz başta olmak üzere başsavcımız ve il milli eğitim müdürümüze teşekkür ederiz” diye konuştu.
(FT-MSA-Y)
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