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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Vali Akbıyık, 3450 rakımdaki üs bölgelerini ziyaret etti

Vali Akbıyık, 3450 rakımdaki üs bölgelerini ziyaret etti

Valinin karşılanması

Hava Sıcaklığı Emniyet Müdürü Güvenlik Güçleri Kar Yığınları Jandarma Komutanı 

-Valinin askerle tokalaşması
-Valinin alanı dolaşması
-Mevzilerin etrafındaki kar yığınları
-Valinin açıklaması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölücü terör örgütünden temizlenen Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda 3450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde yapımları devam eden bina, kule, içme suyu şebekesi, elektrik hattı çekilmesi ve güvenlik yolları çalışmalarını yerinde denetledi.Komutanlar tarafından karşılanan Vali Akbıyık, İkiyaka Dağları'nda vatan savunmasında bulunan asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Bölücü terör örgütüne karşı büyük başarılara imza atan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Akbıyık, daha sonra 3450 rakımlı Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde yapımı devam çalışmaları denetleyerek komutanlardan bilgi aldı. Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü karla kaplı İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgelerinde denetlemelerde bulunan Vali Akbıyık, "Şu anda 3450 rakımda bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Düztepe üs bölgemizdeyiz. Burası Türkiye’nin ve dünyanın en yüksek üs bölgesi. Burada jandarmamız ve güvenlik korucularımız canla başla sınırlarımızı tutuyorlar, koruyorlar. Burada bizim yol, elektrik ve içme suyu çalışmalarımız var. Ayrıca buranın fiziki yetersizliğini gidermek amacıyla kuleler ve burada görev yapan jandarmamızın, güvenlik korucularımızın barınacağı yerler inşa ediyoruz. Burada gece sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Jandarmamızın, güvenlik korucularımızın ve burada çalışan elemanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak ve yapılan işleri yerinde denetlemek amacıyla jandarma komutanımız, il özel idaresi genel sekreteri ve emniyet müdürümüzle birlikte bugün İkiyaka Dağları'na geldik. Buradaki çalışmaları denetledik, inceledik. Hakikaten burada çalışan işçilerimiz, askerlerimiz, korucularımız hepsi canla başla büyük bir vatan aşkıyla görevlerini, işlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Hepsinin moral ve motivasyonları gayet yerinde. Burada sınırlarımız, vatanımız emin ellerde. Ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
Bölgede görev yapan güvenlik korucularından Hamit Öztürk, İkiyaka Dağları'nda açtığı Türk bayrağını Vali İdris Akbıyık’a takdim etti. Türk bayrağını öperek teslim alan Vali Akbıyık, kahraman güvenlik korucusuna teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.Ziyarette Vali İdris Akbıyık’a Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.
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