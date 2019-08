Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’ kutlandı Haberi

-Üzüm kutsama

( HATAY )- Üzümler kutsandı hırisiler pişti, eller barış için birleşti HATAY



- Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde, “Meryem Ana Yortusu” düzenlenen ayinle kutlandı. Ayinde ilahiler okundu ve dualar edildi. Ayin sonunda bağ bozumunu yapan köylüler, üzümlerini kilise bahçesine getirdi ve tüm yılın bereketi için dua etti. Vakıflı Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen Meryem Ana Yortusuna yurt dışından, İstanbul’dan, Ankara’dan, Antakya ve İskenderun’dan çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte, kazanlarda pişirilen yöresel yemek “Hırisi” vatandaşlara da ikram edildi. Cem Çapar - Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı, Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, "Meryem Ana Yortusunu kutluyoruz bu sene her sene neden farklı olarak bu seneki Meryem yortusunu Alevi komşularımızın bayramı ile aynı güne denk geldi. Beraber kazanları kaynattık, beraber dualarımız yerden göğe yükseldi. Anadolu’da geliştiğimiz bu kardeşlik ortamını aslında bütün dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyoruz, herkesi hirisi soframıza davet ediyoruz" dedi.

Vakıflı Köyü Muhtarı Berç Kartun ise, her sene geleneksel olarak düzenledikleri Meryem Ana Yortusunu bu sene de içten duygularla kutladıklarını söyledi.



Peder Avedis Tabaşyan'da, "Bugün dualarımızı ettik. Yalvardık dedi ki 'bu ülkedeki barışı her daim kıl ve dün üzerinde bu kardeşlik sevgisi hep var olsun" dedi Patrik Vekili Episkopos Sahak Maşalyan ise, !"Evet eki geleneklerimize sürdürmek istiyoruz. Gelenekler, insanlar ona önem verdiği oranda taşınabilir. Biz de elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu'daki Ermeni kültürümüzü bu en son Vakıflı köyümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Buradan yayılan barış esenlik ve sevgi mesajlarının tüm ülkeye ve dünyaya yayılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.