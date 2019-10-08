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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
VakıfBank Spor Kulübü çalışanları kaza yaptı - BURSA

VakıfBank Spor Kulübü çalışanları kaza yaptı - BURSA

- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesiVakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa 'da kaza yaptı - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kulüp çalışanı 3 kişi, hastaneye kaldırıldıBURSA (AA) - VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa 'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul - İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Trol 

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