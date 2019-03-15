Vahşi saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

-TÜGVA) Malatya Şube Başkanı Ahmet Oymak konuşma



( MALATYA ) MALATYA



- Yeni Zelanda'da vahşice yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden 49 Müslüman için Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Zelanda'da camide Cuma Namazı kılan Müslümanlara yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü sayısı 49’a yükseldi. Vahşi saldırıya tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Saldırıda ölenler için bugün Malatya Yeni Camide Cuma Namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namaz sonrası katliama sert bir şekilde tepki gösterildi. Namaz sonrası bir açıklama yapan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şube Başkanı Ahmet Oymak, katliamın planlı bir şekilde yapıldığını söyleyerek, “Yeni Zelanda’ da bugün cuma namazı sırasında Nur Camii’ne ve Linvvood’daki camiye yönelik gerçekleştirilen hunharca katliamda en az 49 Müslüman hayatını kaybetti, yüze yakın yaralı var. Cani terörist, yaptığı katliamı sosyal medyadan yayınlama pervasızlığını gösterebiliyor. Kullandığı silahlarda, daha önce Müslümanlara yönelik benzeri katliamlar yapmış katillerin isimleri yazılı. Yayınladığı 70 sayfalık manifestoda tüm Müslümanlar tehdit ediliyor, ancak Türkiyeli Müslümanlara da özel bir yer ayırmış. Bu sebeple bu menfur saldırıdan tek bir kişinin sorumlu olduğunu iddia etmek, gerçekleri örtmek ve yeni katliamlara davetiye çıkarmak demektir. İslam’ı terörle özdeşleştiren batı bu katliamın baş sorumlusudur. Çünkü İslamofobiyi kışkırtan görüntüler, Batılı devletlerin merkezlerindeki stüdyolarda çekiliyor. Bu elim olay karşısında Müslümanlar, duygusal değil duyarlı ve bilinçli bir tutum sergilemelidir. Masum insanların öldürülmesi karşısında sadece Müslümanları değil, bütün insanları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.



