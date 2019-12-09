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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü İzle

Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü İzle

Olay yer detay

Tren İstasyonu Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Tren Rayları Kestirme Yol 

-Ekiplerden detay
-Vagonlardan detay

( MALATYA )- Evine kestirmeden gitmek için vagonların üstünden atladı canından oldu MALATYA

- Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki Vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Malatya Merkez tren istasyonun da yaşandı. İddiaya göre 3 arkadaş Yeşiltepe Mahallesine gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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