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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vagon teknisyeni otel odasında ölü bulundu - YOZGAT

Vagon teknisyeni otel odasında ölü bulundu - YOZGAT

- Detay görüntülerYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde 50 yaşındaki vagon teknisyeni, otel odasında ölü bulundu.Geçici olarak Yerköy'de görevlendirilen vagon teknisyeni Sunay Şarmanlı'nın sabah işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları oteli aradı.Otel görevlileri, Şarmanlı'ya ulaşamayınca polise haber verdi.Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis, teknisyenin cansız bedeniyle karşılaştı.Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Şarmanlı'nın 15 gün geçici görevle Yerköy'de görevlendirildiği öğrenildi.

Polis Vagon 

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