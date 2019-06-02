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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Uzunköprü'de korkutan çatı yangını

Uzunköprü'de korkutan çatı yangını

Itfaiye araçları, çatı yangını, Itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması

( EDİRNE ) EDİRNE

Fevzi Çakmak Polis Polis Ekipleri Çatı Yangını Trol 


- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mareşal fevzi çakmak mahallesi içerisinde bulunan ve inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısında saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı.  Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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