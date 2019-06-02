Uzunköprü'de korkutan çatı yangını



- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 katlı inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mareşal fevzi çakmak mahallesi içerisinde bulunan ve inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısında saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

