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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uzunköprü'de dere taştı, köyü su bastı - EDİRNE

Uzunköprü'de dere taştı, köyü su bastı - EDİRNE

- Taşkının yaşandığı bölgenin havadan görüntüleri - Vatandaşların taşkın önleme çalışmaları - Köyde oturan Semiha Meriç'in açıklaması Edirne 'de dere taştı, köyü su bastı - Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde sağanak nedeniyle köyden geçen derenin yatağından çıkması sonucu evleri su bastıEDİRNE (AA) - Edirne 'de sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı köyleri su bastı.Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde birkaç gündür devam eden sağanak nedeniyle köyden geçen derenin yatağından çıkması sonucu, bazı evlere su girdi.Köyde oturan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenilir alanlara taşıdı. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kepçeler ve iş makineleriyle evlere su girmesini önlemek için kumdan setler yaptı.Köyde oturan Semiha Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağışta derenin taştığını ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.
Evin bahçesine suyun girmesi nedeniyle tavuklarının telef olduğunu anlatan Meriç, "Her yerden su geldi, çamur batak içinde kaldık, su içinde kaldık. Her yağmur da böyle oluyor. Tavuklarımız öldü, hayvanlarımız öldü, bu derenin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Tuncay Önal ise köydeki derenin mutlaka temizlenmesi gerektiğini, aksi takdirde sürekli olarak bu sıkıntıların yaşanacağını belirtti.
Suların çekildiği bazı evlerin bahçelerinde ise temizlik çalışmaları başlatıldı.

Hayvan 

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