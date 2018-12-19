Uzunkaya: 'Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz' - DİYARBAKIR Haberi
Uzunkaya: "Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz" - DİYARBAKIR - "İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı"nın açılış töreni - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın konuşması"Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz" - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "Türkiye artık adamı, torpili olanların iş sahibi olduğu bir ülke değil. Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz" - "İş insanının önündeki engelleri kaldırmadığınız sürece istihdam oluşturma imkanınız söz konusu değil"DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye artık adamı, torpili olanların iş sahibi olduğu bir ülke değil. Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz." dedi. Uzunkaya, Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, istihdam konusunun devletlerin en önemli konusu olduğunu belirterek bu alanda büyük mesafe katetmek için Türkiye'nin "seferberlik" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.
Diyarbakır 'da 2002 yılında İŞKUR'un sadece 39 kişinin işe girmesine aracılık ettiğini, bu yıl ise 10 bine yakın kişinin istihdama edildiğini belirten Uzunkaya, başarıların tesadüf sonucu değil, kurumların büyük çalışmaları sonucu gerçekleştiğini vurguladı.Uzunkaya, 2002 yılında İŞKUR'un 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık ettiğini, bunun 2017 yılında 1 milyon 57 bine yükseldiğini belirtti. Türkiye'nin dış kaynaklı ekonomik saldırılara rağmen gelişme gösterdiğine işaret eden Uzunkaya, "Türkiye artık adamı, torpili olanların iş sahibi olduğu bir ülke değil. Niteliği ve becerisi olanların iş sahibi olduğu ülkeyiz." diye konuştu. Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışması amacıyla hazırladıkları programın yaz tatilinde uygulamaya geçirileceğine dikkati çeken Uzunkaya, farklı programlarla 588 bin kişiye de eğitim verdiklerini dile getirdi. - "İşçi ile işveren birinin rakibi değil"Bir kısım çevrelerin işsizlik fonundaki paranın kullanılmasına ilişkin eleştiriler getirdiğini anımsatarak şöyle konuştu:"İşçi ile işveren birinin rakibi değil, birbirinin refiki, yol arkadaşıdır. Dolayısıyla bu fonu en etkin şekilde iş gücünün istediği elemanların yetiştirilmesi, istihdam teşviklerinin oluşturulması noktasında çok etkin kullandığımızı ifade etmek isteriz." - "Kadın iş gücüyle Türkiye Avrupa'nın birincisi"Kadınların ve gençlerin iş gücü piyasasında daha fazla yer alması için çeşitli programlar uyguladıklarını anlatan Uzunkaya, "2007 - 2017 yılları arasında OECD rakamlarına göre Türkiye'de iş gücü piyasasına katılım oranı AB üyesi 28 ülkenin iş gücüne denktir. Türkiye 22 milyon 769'dan 31 milyon 617 bine çıkan iş gücüyle Avrupa'nın birincisidir." şeklinde konuştu. - "10 milyon 141 bine çıktı"Türkiye'de iş gücü piyasası açısından en fazla yoğunlaştıkları alanlardan birinin de kadın istihdamı ve onların iş gücüne katılımı olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "İş gücüne katılım oranı yüzde 45'ten yüzde 54'e yükseldi. Aynı dönemde 4,2 milyon kadınımız iş gücü piyasasına dahil oldu. 5 milyon 897 binden 10 milyon 141 bine çıkan kadın iş gücüyle Türkiye Avrupa'nın birincisidir." dedi. Uzunkaya, iş gücü piyasası 246 milyon olan AB ülkelerinin istihdamının 7 milyon 190 bin, iş gücü piyasası 161 milyon olan ABD'nin 7 milyon 290 bin, iş gücü piyasası 31 milyon olan Türkiye'nin istihdamının ise 7,5 milyon olduğunu sözlerine ekledi. Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı da Türkiye'nin dünya devleti olma gayesinin bulunduğunu söyledi.
Bunun yolunun ekonomik kalkınmadan geçtiğini vurgulayan Helvacı, katma değeri yüksek ürünler üretmenin önemine değindi.Daha sonra Uzunkaya ve Vali Yardımcısı Helvacı ile davetliler daha sonra fuar kapsamında açılan stantları gezdi.Törene, kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.