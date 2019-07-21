Uzungölde’ki olayların baş aktörü ‘mavi tişörtlü’ hakkında inceleme başlatıldı Haberi



- TTrabzon’un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl’de geçtiğimiz hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin renklerini taşıyan atkı ile fotoğraf çektirmek isteyen Iraklı turistlere atkıyı PKK paçavrası zannederek tepki gösteren ‘mavi tişörtlü’ vatandaş hakkında inceleme başlatıldı. Uzungöl’de hafta içinde yaşanan ve bir anda ülke gündemine oturan olayda, turistik amaçlı Uzungöl’e gelen Kuzey Iraklı kafilenin içerisinde bulunan bir kişi elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının renklerini taşıyan atkı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istemişti. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan biri şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sanmış, Iraklı turistin elinden atkıyı alarak ‘Burası Türkiye. Burada Kürdistan bayrağı açamazsınız’ diyerek tepki göstermişti. Daha sonra çevredeki vatandaşların da olaya karışmasıyla Iraklı vatandaşlara saldırıda bulunulmuştu. Tur otobüsü ile gezi amaçlı geldikleri Uzungöl’de çıkan olayların ardından bir anda öfkeli kalabalığın arasında kalan ve linç edilmek istenen Iraklı grup, jandarma ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştı. Çıkan olayların ardından Kuzey Irak’tan gezi amacıyla Uzungöl’e gelen gruptan 9 kişinin soruşturma neticesinde jandarma tarafından ifadeleri alınmış, Iraklı vatandaşlar kendilerine saldıranlardan şikayetçi olmamıştı. Kendileri gitmek istemiş Olayın ardından yayılan Iraklı vatandaşların sınır dışı edileceği haberlerinin ise yanlış değerlendirildiği ortaya çıktı. Çıkan olaylardan dolayı üzüntü duydukları ve şok geçirdikleri ifade edilen Iraklı vatandaşların yetkililerden ülkelerine gönderilmeyi talep ettikleri öğrenildi. İlgili ve yetkili birimlerin de Iraklı 9 kişiyi kendi talepleri doğrultusunda kontrollü ve güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesini temin ettiği bilgisine ulaşıldı. İnceleme başlatıldı Türkiye’de geniş yankı uyandıran ve provokasyon olarak değerlendirilen olayın ardından kamuoyu, Iraklı turistlere tepki gösteren ‘mavi tişörtlü’ vatandaşın akıbetini merak ediyor. Yetkili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Iraklı turistlerin elinden atkıyı alan ve tepki gösteren vatandaş hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayı çok yönlü olarak araştıran ve provokasyon boyutunun olup olmadığı konusu üzerinde duran ilgili birimler, ‘mavi tişörtlü’ vatandaşın Uzungöl’e bir tur otobüsüyle geldiğini saptadı. Yerli halktan olmadığı anlaşılan vatandaşın kimliğinin tespit edildiği, gerekli teyitlerin yapılmasının ardından ifadesine başvurulmak üzere işlem yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili adli işlem boyutunun ve çok yönlü araştırmanın devam ettiği aktarıldı.

