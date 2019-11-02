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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı İzle

Uzungöl yolundaki heyelanın ardından oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı İzle

drone görüntüsü

Şiddetli Yağış Gesi Trol 

-Heyelan bölgesinden görüntü
-röportaj
-Detaylar

( TRABZON -DRONE)- Havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi TRABZON

- Trabzon’da etkisini gösteren şiddetli yağış önceki akşam Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı yol ulaşıma kapanırken, heyelan sahası havadan görüntülendi. Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı karayolu yamaçtan kopan toprak ve kayalarla kapandı. D-915 yolunun Holo Boğazı mevkiinde gerçekleşen heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri tarafından heyelanlı yolda çalışmalar sürürken, havadan çekilen görüntüler heyelanın boyutunu gözler önüne serdi. Heyelanla birlikte yola düşen kaya parçalarının yola taş düşmesini önlemek için yapılan çelik kafesi parçaladığı gözlendi. Öte yandan Uzungöl'e ulaşım yapımı devam eden tünelden kontrollü olarak sağlanıyor.
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