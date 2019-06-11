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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı

Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Araçların görüntüsü
-yaralıların görüntüsü
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzungöl istikametinden Of istikametine seyir eden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, karşı yönden gelen R.A.’nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans sevk edilirken yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı, ardından da Of Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası Of-Çaykara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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