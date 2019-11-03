Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi İzle

Uzungöl'ün hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi İzle

Uzungöl'ün havadan çekilen görüntüleri

Yağan Irak 

-Uzungöl'ün farklı yerlerden görüntüsü
-Vatandaşlarla yapılan rop
-Detaylar

( TRABZON - ÖZEL)- Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl dört mevsim ayrı bir güzel- Havadan çekilen görüntülerde farklı renkleri bir arada barındıran Uzungöl, muhteşem görüntüsüyle hayran bırakıyor TRABZON

- Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan muhteşem doğa güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl bugünlerde rengarenk. Yüksek kesimlere yağan karla birlikte farklı renklere bürünen Uzungöl, muhteşem doğa görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor. Havadan çekilen görüntülerde tüm güzellikleri gözler önüne seriyor. Havanın soğuk olmasına rağmen Uzungöl’e ziyarete gelenler özellikle yüksek kesimlerdeki kar görüntüsünün yöreye çok ayrı bir güzellik verdiğini belirtirlerken Uzungöl’ün her mevsim çok güzel olduğunu ifade ettiler. Bazıları hayatlarında ilk kez Uzungöl’e geldiklerini , gördükleri muhteşem doğa güzelliklerin kendilerini çok etkilediğini belirtirken Uzungöl’ün mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında olduğunu söylediler. (BK-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı