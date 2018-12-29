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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uzungöl kısmen dondu İzle

Uzungöl kısmen dondu İzle

Donan gölden görüntü

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Gesi Yağan Kar Yağışı 

-ARŞİV

( TRABZON )- Uzungöl son günlerde yağan kar yağışı ve yaşanan şiddetli soğukların ardından kısmen dondu. TRABZON

- Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl son günlerde yağan kar yağışı ve yaşanan şiddetli soğukların ardından kısmen dondu. Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı, doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl’de üç gündür aralıksız yağan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi donarken hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düştü. Kar yağışıyla birlikte kış manzaralarını görmek için Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı turistler donan göl manzaralarının etrafında bol bol fotoğraf çektirdi. Uzungöl'de hizmet veren turizm işletme sahiplerinden Murat Akyüz, kışın bir başka güzel olan Uzungöl’ün beyaz örtülü doğal güzelliğini görmek isteyenleri Uzungöl’e davet etti. (KÇ-ÖS-Y)
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