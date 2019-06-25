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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Uzungöl eski görüntüsüne kavuştu

Uzungöl eski görüntüsüne kavuştu

Uzungöl'ün görüntüsü

Rtük 

-Çamurlu arşiv görüntüsü

( TRABZON )- Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası çamur göle dönen Uzungöl, yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı TRABZON

- Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası çamur göle dönen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, geçtiğimiz hafta bölgede etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyordu. Yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’ün mavi ve yeşil olan doğal rengini değiştirmiş çamur rengi olan kahverengiye dönüştürmüştü. Uzungöl, bölgede yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı.
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