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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uzungöl'deki beyaz örtü havadan böyle görüntülendi

Uzungöl'deki beyaz örtü havadan böyle görüntülendi

Gölün drone ile çekilen görüntüleri

Gesi Şili Kar Yağışı Sonbahar 

-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl kar yağışı ile beyaza bürünürken, eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi. Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl her mevsim bir başka güzel. Bahar ve yaz aylarında yeşilin bin bir tonunun hüküm sürdüğü göl çevresinde sonbahar ile birlikte önce kahverengi ve kızıl renge, kışın da kar yağışı ile birlikte beyaza bürünüyor. Göl çevresindeki beyaz gelinlik havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmaz bir manzara ortaya çıkıyor. (EK-ÖS-Y)
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