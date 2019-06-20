Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uzungöl değil çamurgöl

Uzungöl değil çamurgöl

Uzungöl'ün çamur renkli drone görüntüsü

Hafta Sonu Ziyaretçiler Rtük 

-Uzungöl'den görüntüler
-Yapılan röpler

( TRABZON ) -- Trabzon'da son 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında rengi çamur rengi olan kahverengiye bürünen gölü görenler gözlerine inanamıyor- Uzungöl'ün çamurlu görüntüsü havadan görüntülendi TRABZON

- Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor. Bölgede hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’e ulaşırken çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü. Uzugöl’e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğünü söylediler. (BK-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı