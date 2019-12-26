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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

Hasan düzgünün açıklamaları

Basın Açıklaması 

-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de imar barışına aykırı yapılar yıkılmaya devam ediliyor. Uzungöl'de 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapı hakkında yıkım kararı alınmıştı. Yıkımlar sürürken, turizm amaçlı iş yeri ve evleri yıkılanlar basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi.
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