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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uzungöl'de 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi' bayrağı PKK paçavrası sanılınca ortalık karıştı Haberi

Uzungöl'de 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi' bayrağı PKK paçavrası sanılınca ortalık karıştı Haberi

olay anında çekilen görüntüler

( TRABZON ) - Uzungöl'de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek istedi - Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı. TRABZON

Jandarma Yabancı Turist Terör Örgütü Saldırı 


- Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı. Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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