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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Uzun tatil davulcuları da vurdu

Uzun tatil davulcuları da vurdu

Davulcuların görüntüsü

Sahur Bayram Tatili 11 Ayın Sultanı 

-Davulcuların bahşiş toplanırken görüntüsü
-Davulcuların mani söylemesi
-Davulcuların konuşması
-detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Ramazan geleneği olan davulcuları 9 günlük bayram tatili vurdu. Ramazan ayının sona ermesiyle bayramın ilk günü bahşiş toplamaya çıkan davulcular, tatile çıkanlar nedeniyle elleri boş kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan davulcuları geleneği yaşatmak için Ramazan ayı boyunca tokmak sallayarak, sahurda insanları uyandırdılar. Ancak Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle bayram tatiline erken çıkan tatilciler, gelenekleri yaşatmaya çalışan davulcuları vurdu. Tatile çıkan vatandaşları evlerinde bulamayan davulcular, elleri boş dönüyor. Ramazan davulcuları, ilahi ve maniler söyleyerek çaldıkları kapılarda kimseler olmadığı için elleri boş kalıyor. Ramazan davulcuları, “9 Günlük tatil bizi vurdu. Evler boş olduğu için kimseden bahşiş alamıyoruz” dedi.

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