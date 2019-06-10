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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce gözyaşlarına boğuldu İzle

Uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce gözyaşlarına boğuldu İzle

köpek çamurun içinde

A Haber Köpek Hayvan Barınağı Zabıta Hayvan 

-köpeğin sahibi Adem Yavaş köpeğini seviyor onunla konuşuyor
-belediye ekipleri geliyor iğne vuruyor
-çamurdan çıkarıp kamyonete koyuyor

( BURSA ) BURSA

-Bursa'da bir vatandaş uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Vicdansız sürücünün çarptığı köpek çamura saplandı. Sahibi 24 saat sonra köpeğini bulup belediyeye haber verdi. Köpeğin ilk sahibi onu o halde görünce duygularına hakim olamadı. "Hata mı yaptım. Bakamadım be oğlum. Günahına mı girdim senin" diye köpeğine seslendi. İznik ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Yeşilcami Mahallesi Dereköy yolu üzerinde bulunan İsmail Okkalı’ya ait çiftlik evini bekleyen Karabaş isimli bekçi köpeğine plakası alınamayan kamyonet çarpıp kaçtı. Çamura saplanan Karabaş, tam 24 saat boyunca saplandığı yerden kurtarılmayı bekledi. Kayıp olan köpeğini yol kenarında çamura batmış yaralı halde bulan Okkalı, zabıtaya haber verdi. Okkalı zabıta ekiplerini beklerken, Karabaş’ın ilk sahibi olan Adem Yavaş’ı aradı. Olay yerine gelen Yavaş, köpeğini öpüp, başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı. Vicdan azabı yaşayan Yavaş, köpeği Karabaş’a "Ben senin günahına mı girdim oğlum. Hata mı yaptım. Senin için yaptım be. Ben sana bakamıyordum ki. Aslanım benim. Bakamadım oğlum. Kurtaracağım ben seni" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Bakamadım gücüm yoktu. İsmail ağabey ben bakarım deyince seni ona teslim ettim" diyerek baş ucunda üzüntüsünü dile getirdi. Olay yerine gelen İznik belediyesi hayvan barınağı ekipleri, Karabaş’ı saplandığı çamurun içinden çıkarmak için bayıltıcı iğne yaptı. İğnenin etkisiyle sersemleyen köpek ekiplerin yardımı ile çıkarılarak kamyonete konuldu. Karabaş daha sonra tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.
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