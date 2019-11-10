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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Uzun namlulu silah ele geçirildi - ELAZIĞ Haberi

Uzun namlulu silah ele geçirildi - ELAZIĞ Haberi

- Gözaltına alınan şüphelinin adliyeye getirilişi Elazığ 'da uzun namlulu silah ele geçirildiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, uzun namlulu silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli A.C, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Piyade Kalaşnikof 

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