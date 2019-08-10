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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi İzle

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Bayram Tatili Bayram Trafiği 

-Trafikten görüntüler

( KOCAELİ )- TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı KOCAELİ

- Bayram tatilcileri, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi. TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk dün itibari ile başlayan yoğunluk devam ediyor. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün öğlen saatleri itibari ile TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı.
İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu. TEM Otoyolu'ndaki araç kuyruğu havadan görüntülendi Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği dün gece saatlerinde durma noktasına geldi. Otoyolun İzmit geçişinde gece saatlerinde başlayan yoğunluk, sabaha kadar devam etti. Bayram tatilcilerinin yola çıkması ile oluşan yoğunluk TEM otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde sürüyor. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ara ara durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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