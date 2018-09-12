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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üzüm işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 31 yaralı İzle

Üzüm işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 31 yaralı İzle

olay yerinden görüntü

Acil Servis Hastane Jandarma 112 Acil Servis 

-kaza yapan otobüsten görüntü
-ekiplerin çalışmaları
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 31 işçi yaralandı. Kaza, sabah 04.30 sıralarında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Güneydamlar-Bahadırlar mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efraim Ö. (27) idaresindeki 45 L 4749 plakalı üzüm işçilerini taşıyan otobüs frenlerin boşalması sonucu stabilize yolda iniş aşağı inerken yolun sağ tarafına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 21'i hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu olurken, 10 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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