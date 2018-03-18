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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Üzüm hoşafı ve somun ekmek ikram ettiler

Üzüm hoşafı ve somun ekmek ikram ettiler

Vatandaşların Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaları

Şehit Saygı Duruşu İstiklal Marşı Akkale Hassasiyet 

-İsmail Barış ile röportaj

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle, Kütahya Kent Konseyi ve Engelli Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) vatandaşlara, Çanakkale Savaşı ile özdeşmiş olan üzüm hoşafı ve somun ekmek ikram etti. Kent merkezi Sevgi Yolu üzerindeki etkinlikte, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşı okundu. Etkinlik hakkındaaçıklamalarda bulunan Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, “Bugün burada Kütahya Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu üyesi engelli dernekleri ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Yaşamı Destekle Topluluğu ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde atalarımızın cephede 1 öğünü olan üzüm hoşafını ve somun ekmeği vatandaşlara ikram ettik. Burada ki amacımız Çanakkale ruhunu Kütahyalılar ile birlikte yaşamak ve yaşatmak. Engelliler olarak bizler bu konuda ki hassasiyetimizi göstermek istedik. Yaklaşık bin 500 kişiye üzüm hoşafı ve somun ekmek ikram ettik” diye konuştu.

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