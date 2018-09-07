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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Üzüm festivaline dev salkım - MANİSA

Üzüm festivaline dev salkım - MANİSA

- Üzüm festivalinde dev üzüm salkımı - Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk açıklamasıÜzüm festivaline dev salkım - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesindeki festival için yaklaşık 1 ton yaş üzüm kullanılarak 4 metrelik dev salkım yapıldıMANİSA (AA) - Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali için yaklaşık 1 ton yaş üzüm kullanılarak 4 metrelik dev salkım oluşturuldu.Sarıgöl Belediyesi tarafından 12'nci kez düzenlenen üzüm festivali başladı.
Festival kapsamında 5 kişilik ekip, ilçe merkezinde dev üzüm salkımı yaptı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ortaya çıkan dev salkımı görenler şaşkınlıklarını gözleyemedi.İlçe sakinleri ve festival dolayısıyla kenti ziyaret edenler, dev üzüm salkımı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzüm bizim her şeyimiz, ovamızdaki üreticiler üzümle yatıp üzümle kalkmakta. Festivalimizin sembolü olan sultani üzüm için bu yıl 1 ton yaş üzüm kullandık ve sonuçta 4 metre uzunluktaki bu dev salkım ortaya çıktı. Gece saatlerinde de bu dev salkımı aydınlatarak, kentimizin sembolünü güzel bir şekilde tanıtacağız." dedi.
Konser, gösteri ve yarışmaların düzenleneceği festival 9 Eylül'de sona erecek.

Uzunlu Yarış Hatıra Fotoğrafı Festival Şili 

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