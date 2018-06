Uzmanlar, çeken akıntıya karşı vatandaşları uyardı İzle

-Prof. Dr. Şükrü Ersoy röportaj

( İSTANBUL ) - Uzmanlar, çeken akıntıya (Rip) karşı vatandaşları uyardı- Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Erkekler, kadınlara göre daha fazla suda boğulma riski taşımaktadır”- Ersoy:“Çeken akıntı da panik yapmamak sakin kalmak son derece önemlidir” İSTANBUL



- Yaz aylarının gelmesi ile birilkte boğulma vakalarına karşı uzmanlar uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ülkemizde her yıl 600'den fazla insan, suda boğularak hayatını kaybetmektedir ve bu can kayıplarının önemli bir bölümü de çeken akıntılar sebebiyledir. Erkekler, kadınlara göre daha fazla suda boğulma riski taşımaktadır” dedi.

UMKE görevlileri de Rip akıntıya kapılan bir kişiye yapılacak müdahaleyi de uygulamalı olarak cansız manken üzerinde gösterdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaz aylarının gelmesiyle artış gösteren boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulundu. Rip (çeken akıntı) ile ilgili bilgiler veren Ersoy, ülkemizde her yıl 600'den fazla insanın suda boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.



Öte yandan UMKE görevlileri de akıntıya kapılan bir kişiye yapılması gereken müdahaleyi cansız bir manken üzerinde göstererek anlattı. “Çeken akıntı (Rip) daha çok ay, hilal biçimli kıyılarda çok olur” Prof. Dr. Şükrü Ersoy, çeken akıntı (Rip) ile ilgili bilgi vererek, "Her yaz boğulma vakalarında yüzme bilmemek olarak gösterilse de aslında bu böyle değildir. Elbette yüzme bilmemek özgüven açısından önemli anca çekme dediğimiz olay, insanlar kıyıda yüzerken lokal bir alanda gayet hızlı bir çekim kuvvetiyle insanlar yüzerken boğulabiliyorlar. Kıyıya dik olarak çeken bir akıntı saniyede 1-2 hızla hareket edebilir. Bu akıntıya karşı kıyıya yüzmek mümkün değildir. Akıntıya kapılmışsak nefesimiz derin tutup yavaş yavaş kıyıya doğru gelmemiz gerekir. Çeken akıntı (Rip) her yerde olabilir. Özellikle ay biçimli hilal biçimli kıyılarda çok olur. Kıyıdaki dalga rejimi, plaj, hava durumu önemlidir. Bilindiği taktirde çekme tehlike oluşturmayabilir” dedi.

“Erkekler, kadınlara göre daha fazla suda boğulma riski taşımaktadır” Boğulma istatistiklerine dikkat çeken Ersoy, "Çeken akıntısına yakalandığınız da kıyıya seslenip yardım istemeniz gerekir. Ancak burada da en önemli şey sakin olup, panik yapamamak gerekir. Hem Türkiye'de hem de dünyada çeken akıntılardan ölen insanların sayısı sel, kasırga, hortum ve yıldırım gibi afetlerden çok fazladır. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre her yıl 100 kişinin öldüğü Teksas'ta çok sayıda okul çocuğu, suda boğulma nedeniyle okullarına dönememektedir. Boğulmaların birinci nedeni, beş yaş altı çocukların kaza sonucu suda boğulup, ölmeleridir. 5-12 yaş arası çocukların ölümlerinde yüzde 75 artış, 13-19 yaş arası çocuklarda ise yüzde 47 artış görülmektedir. Ülkemizde her yıl 600'den fazla insan, suda boğularak hayatını kaybetmektedir ve bu can kayıplarının önemli bir bölümü de çeken akıntılar sebebiyledir. Erkekler, kadınlara göre daha fazla suda boğulma riski taşımaktadır” ifadelerini kullandı. “Panik yapmamak sakin kalmak son derece önemlidir” Boğılmalara karşı uyarılarda bulunan Ersoy, “Belediyelerin yaz mevsimi açılmadan 7”den 70’e herkese yüzme kursları düzenlemesi gerekiyor. Yüzme bilen insanın özgüveni yüksektir. Dolayısıyla panik yapmamak sakin kalmak son derece önemlidir.Sakin kaldığımız zaman ne yapacağımızı daha iyi kestirebiliriz. Ölümle sonuçlanan boğulma olaylarının nedenlerinin, yüzme bilmemek, güvenlik bariyerlerinin olmaması ve denetim eksikliği var. Can yeleği takmamak, hava veya köpüklü oyuncaklarla suya girmek ve yalnız başına yüzmek gibi hususların da çocuk ölümlerini artırdığını, çocukların deniz kenarında yalnız bırakılmaması konusuna, dikkat edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

